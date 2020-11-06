Haberler Galatasaray Radamel Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Galatasaray açıkladı! | Son dakika haberleri

maçında oynayacak mı? açıkladı! | Son dakika haberleri

'da 5 Ekim Perşembe günü yaşadığı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan , Süper Lig'in 8. haftasında karşısında forma giyemeyecek. | Son dakika haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 14:19
Radamel Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Galatasaray açıkladı! | Son dakika haberleri

Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın ana kısmında ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

5 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamayan ve tetkikleri yapılan 'nun sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine başlandı.

Sakatlıkları bulunan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını 7 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra öğleden sonra Sivas'a gidecek ve kampa girecek.

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