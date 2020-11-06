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’dan Henry kararı

Henry 'yu devre arasında bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara 'dan kötü haber…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Monaco’dan Henry kararı
Henry 'yu devre arasında bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara 'dan kötü haber… Geçtiğimiz sezon lig devam ederken Fransa'ya çağrılan Nijeryalı futbolcu, 'da bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Fransızların, beklentilerin altında kalan Onyekuru'yu kesin olarak gözden çıkardığı belirtilirken kulübünün, artık kiralama değil bonservisi ile 'yu göndermeyi planladığı ifade edildi.
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