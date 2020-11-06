Monaco’dan Henry kararı

Henry Onyekuru'yu devre arasında bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara Fransa'dan kötü haber…
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:48Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Henry Onyekuru'yu devre arasında bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara Fransa'dan kötü haber… Geçtiğimiz sezon lig devam ederken Fransa'ya çağrılan Nijeryalı futbolcu, Monaco'da bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Fransızların, beklentilerin altında kalan Onyekuru'yu kesin olarak gözden çıkardığı belirtilirken Fransız kulübünün, artık kiralama değil bonservisi ile Henry Onyekuru'yu göndermeyi planladığı ifade edildi.