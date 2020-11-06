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'dan Saracchi hamlesi! raporu verdi

Son dakika haberi: , geçtiğimiz sezonun ara döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nin bonservisini almak için harekete geçti. ’in raporu üzerine yönetim, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile masaya oturdu. Almanların, 5 milyon euro istediği ve pazarlıkların süreceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:51 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim raporu verdi

, geçtiğimiz sezonun ara döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nin bonservisini almak için harekete geçti. Yaz transfer dönemi biteli henüz bir ay olmasına rağmen Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin ilk hedeflerinden birisi sırada geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak var.

BONSERVİSİ MUTLAKA ALINACAK
Teknik direktör , performansından çok memnun olduğu Uruguaylı futbolcu için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istediği öğrenildi. ve yönetiminin, Marcelo Saracchi'nin bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile masaya oturduğu, yapılan ilk görüşmede Alman ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro bonservis ücreti istediği ifade edildi. Yönetim bu rakamı daha aşağıya çekmek ve başarılı oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak için görüşmelere devam etme kararı aldı.
Savaş ÇORLU

ÜZDÜ
Saracchi'nin tam formda olduğu bir dönemde sakatlanması taraftarları üzerken maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

BABEL'E SERVİS YAPTI
Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle Ankaragücü maçında ortaya koyduğu başarılı futbol ve 'e yaptığı asist ile maçın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

G.SARAY'I ÇOK SEVDİ
Sarı-kırmızılı takım, Saracchi için istenen rakamı yüksek bulurken, milli maçların için liglere verilecek arada bir kez daha Alman ekibi ile görüşülecek. Başarılı sol bekin, Galatasaray'da oynamaktan çok memnun olduğu ve 'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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