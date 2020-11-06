Bir bu eksikti

Galatasaray, Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlanırken çalışmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao sekerek soyunma odasına gitti. Golcü futbolcunun son derece üzgün olduğu gözlendi. Son dönemde arka arkaya sakatlıklar yaşayan Galatasaray'da bu durum moralleri bozarken Kolombiyalı yıldızın durumu bugün gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından belli olacak.



SAKATLAR NEDEN ÇOĞALDI?

Galatasaray'ın son dönemdeki gündemi sakatlıklar… Gün geçmiyor ki yeni bir isim daha revire gitmesin! Son olarak Radamel Falcao şoku yaşandı. Pek çoğunun kas sakatlığı olması ise gözlerin kondisyoner Scott Piri'ye dönmesine yol açtı. Aslında Piri'yi de suçlamak çok doğru değil... Cimbom, "Çabuk Kuvvet Çalışmaları" üzerinde duruyor.



10 metre sprint ve sürat, 30 metre sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama idmanlarıyla oyuncular hazırlanıyor. Amaç oyuncuları; hız ve kas kontraksiyonunun çabukluğunu geliştirmek. Fakat eldeki yaşlı kadro, yeni nesil idman sistemine olumlu cevap veremiyor. Terim'in bu nedenle çalışma programını değiştireceği belirtiliyor.