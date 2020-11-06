Haberler Galatasaray Bana böyle adamlar getirin! İşte Fatih Terim'in verdiği talimatlar

Bana böyle adamlar getirin! İşte Fatih Terim'in verdiği talimatlar

Son dakika haberi: Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor. Devre arası için yönetimden söz olan tecrübeli teknik adam, transferler için şartlarını belirledi. İşte o talimatlar ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Bana böyle adamlar getirin! İşte Fatih Terim'in verdiği talimatlar

Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan son olağanüstü toplantıda bunun sözünü de aldı. Beklediği gibi 15-20 milyon euro'luk satış gerçekleştirmeleri durumunda kiralıklar dahil 4 veya 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek ve geliştirmek istiyor. Bu nedenle bir çerçeve de belirledi.

SERT HATTA KAVGACI OLACAK
Terim, alınacak isimlerde istediği şartları ise scout ekibine şu şekilde sıraladı.

Galatasaray'da oynamanın ne demek olduğunu bilecek. Yabancı bile olsa Galatasaray'da oynadığı için GURUR duyacak.
ASİ olacak. Yenildiğimiz zaman soyunma odasında isyan edecek. Koşmayan arkadaşına tepki koyacak.
YETENEKLİ olacak.
Yeteneklerinin yetmediği yerde GÜÇLÜ olacak. GÜCÜNÜN yetmediği yerde HIRSINI ortaya koyacak.
SERT hatta KAVGACI bile olacak.
Yedek kaldığı zaman İTİRAZ edecek.
Yenilgi anlarında gerekirse arkadaşlarına bağıracak.

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