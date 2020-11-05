Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Resmi siteden açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Faslı yıldız Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

MARCAO VE SARACCHI'YE ÖZEL PROGRAM!

Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

FALCAO ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI!

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, "İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak." ifadeleri kullanıldı.