Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Resmi siteden açıklandı

Son dakika: 'da şoku! Resmi siteden açıklandı

'da şoku yaşanıyor. maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda adale ağrısı hisseden Kolombiyalı yıldız antrenmanı tamamlayamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:33 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:20
Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Resmi siteden açıklandı

, 'in 8. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Faslı yıldız Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

MARCAO VE SARACCHI'YE ÖZEL PROGRAM!
Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

FALCAO ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI!
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, "İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda hisseden , antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak." ifadeleri kullanıldı.

BİZE ULAŞIN