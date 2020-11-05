Sivasspor da düşüşte

Galatasaray'ın futbolu çok beğenilmiyor ama bu haftaki rakibi Demir Grup Sivasspor da pek iyi durumda değil... Yiğidolar, Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de çıktıkları 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Son iki maçında ise Çaykur Rize'ye yenildi, son Hatay ile berabere kaldı. Ayrıca bugün Karabağ ile karşılaşacak ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçını da kaybetti.