Galatasaray'ın futbolu çok beğenilmiyor ama bu haftaki rakibi Demir Grup Sivasspor da pek iyi durumda değil... Yiğidolar, Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de çıktıkları 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Son iki maçında ise Çaykur Rize'ye yenildi, son Hatay ile berabere kaldı. Ayrıca bugün Karabağ ile karşılaşacak ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçını da kaybetti.
Sivasspor da düşüşte
Galatasaray'ın futbolu çok beğenilmiyor ama bu haftaki rakibi Demir Grup Sivasspor da pek iyi durumda değil...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:45 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 07:02