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Sivasspor da düşüşte

'ın futbolu çok beğenilmiyor ama bu haftaki rakibi Demir Grup Sivasspor da pek iyi durumda değil...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:45 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 07:02
Sivasspor da düşüşte

'ın futbolu çok beğenilmiyor ama bu haftaki rakibi da pek iyi durumda değil... Yiğidolar, yönetiminde 'de çıktıkları 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Son iki maçında ise Çaykur 'ye yenildi, son ile berabere kaldı. Ayrıca bugün Karabağ ile karşılaşacak ve Avrupa Ligi'ndeki iki maçını da kaybetti.

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