Galatasaray'da hayal kırıklığının bedeli 140 milyon TL

Galatasaray'da, Radamel Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Takvim'de yer alan habere göre Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı. Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı.