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'da hayal kırıklığının bedeli 140 milyon TL

Son dakika haberleri... 'de inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray'ın hücum hattı, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı takımda Falcao hariç diğer ofansif oyuncular, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyebildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 08:30
Galatasaray'da hayal kırıklığının bedeli 140 milyon TL

'da, dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Takvim'de yer alan habere göre Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, , , Diagne, ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı. Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı.

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