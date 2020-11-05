Emre Taşdemir takıma katıldı

Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 01:09Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı geçerleştirilen antrenmanda, EmreTaşdemir'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Marcao, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bugün devam edecek.