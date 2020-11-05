Haberler Galatasaray Emre Taşdemir takıma katıldı

takıma katıldı

Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 01:09 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Emre Taşdemir takıma katıldı
Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı geçerleştirilen antrenmanda, 'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Marcao, Marcelo Saracchi ve Younes 'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bugün devam edecek.
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