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ile prensip anlaşmasına vardı!

Son günlerde ismi ile sık sık anılan Beşiktaşlı sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:43 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray Dorukhan Toköz ile prensip anlaşmasına vardı!

'ın; Dorukhan'ı F.Bahçe'nin elinden kaptığı iddia edildi. İddiaya göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan, devam etmek için 'tan 1.5 milyon euro istedi. Başkan , 1 milyon euro'nun üzerine çıkmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Genç futbolcunun devre arasında ayrılması gündeme gelirken sarıkırmızılıların Beşiktaş'tan izin alarak Dorukhan ile masaya oturduğu hatta büyük oranda anlaşıldığı ileri sürüldü. Dorukhan için Galatasaray ile Beşiktaş'ın pazarlık yapacağı, takasın da gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Merkez orta sahada forma giyen , Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

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