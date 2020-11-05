Atakan Çankaya'dan Galatasaray itirafı! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün genç yeteneği Atakan Çankaya'nın adı Galatasaray ile anılmaya başlanmıştı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusundan transfer açıklaması geldi.

Ajansspor'a konuşan Çankaya "Altay'da 6 numara, Ankaraspor'da stoper olarak görev almıştım. Stoper pozisyonunda gayet rahat bir şekilde başarılı olmuştum. Hocalarım bana nerede görev verirse orada başarılı olmaya çalışıyorum. İsmim önemli takımlarla dönem dönem yazılıp, çiziliyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER CEVABI!

Kendisi hakkında gündeme gelen transfer haberleri hakkında ise Atakan, "Ben şu an Ankaragücü'nün bir futbolcusuyum. Sözleşmem sona erene kadar Ankaragücü'nün başarısı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Türkiye'nin en büyük camialarından birisinde yer alıyorum. Transferim konusunda şu an konuşmak çok doğru olmaz.Altay'da oynarken de böyle transfer teklifi durumları olmuştu. O dönem Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer teklifleri gelmişti. Bunlar futbolun içerisinde olan durumlar." dedi.

Daha önce Altay ve Ankaraspor formalarını giyen Atakan Çankaya'nın kulübü Ankaragücü ile olan sözleşmesi Mayıs 2021'de sona eriyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 maçta görev aldı.