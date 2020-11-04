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Terim’in 3 regista adayı

defansın önünden top çıkaracak takımı yönetecek bir regista arıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Terim’in 3 regista adayı
defansın önünden top çıkaracak takımı yönetecek bir regista arıyor. Favorisi Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Oliveira... Ayrıca Fulham'ın kadro dışı bıraktığı Michael Seri ve Stefan Johansen de gündemdeki yerlerini koruyor. Ayrıca bonservisi İnter'de bulunan Joao Mario ile 'nın oyuncusu Benassi de gelecek sezon için düşünülüyor
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