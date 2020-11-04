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ve Saracchi müjdesi!

Ankaragücü maçında sakatlanan 'ın başarılı iki ismi ve 'nun durumları belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 22:45 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Marcao ve Saracchi müjdesi!
Ankaragücü maçında sakatlanan 'ın başarılı iki ismi ve 'nun durumları belli oldu. Yapılan tetkikler sonucu Marcao'nun sol üst ön adale grubunda, Saracchi'de ise sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma olduğu açıklandı. İki oyuncunun dün tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başlaması olumlu karşılandı. Ayrıca 'nın tedavisinin ardından salon ve sahada antrenman yaptığı, Emre Taşdemir'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.
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