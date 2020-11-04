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Galatasaraylı Diagne'nin planı tutmadı! Gol atabilseydi bunu yapacaktı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da beklenen performansı bir türlü gösteremeyen , ligde son oynanan Ankaragücü maçında oyundan alındığı için direkt soyunma odasının yolunu tutmuştu. Senegalli golcünün, karşılaşma öncesi yaptığı planı gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 08:10
Galatasaraylı Diagne'nin planı tutmadı! Gol atabilseydi bunu yapacaktı

'da Falcao'nun gölgesinde kalan , Ankaragücü maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gördü. Cuma günü 'de gerçekleşen depremi Florya'da kampta takip eden Senegalli forvet, cumartesi maç sabahı GS Store'da depremle ilgili tişört hazırlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu, Ankaragücü'ne gol atsaydı formasını çıkartıp kameralara "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtünü gösterecekti. Ancak plan tutmadı ve Diagne gol pozisyonuna bile giremediği maçta oyundan alınan ilk isim oldu. Buna sinirlenen oyuncu, direkt soyunma odasına gitti. Teknik direktör ; özel hayatına dikkat etmeyen, dışarıda kalabalık bir grupla doğum gününü kutlayan golcüden kendisine çekidüzen vermesini istedi. Terim, Diagne toparlanana kadar 'nun alternatifi olarak 'i düşünüyor.

2019'da bonservisine 13 milyon euro ödenen Diagne, geçen sezonun ilk yarısında 'nın takımına kiralanmış ancak disiplinsiz davranışlar sergilemişti.

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