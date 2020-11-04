Haberler Galatasaray Galatasaray'da gündem yeniden Hulk! Çin medyası duyurdu

'da gündem yeniden Hulk! medyası duyurdu

Son dakika haberi: Arap takımları Falcao’nın peşinde, Diagne’nin de kiralanmasının gündemde olduğu dönemde ’den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yaz döneminde de Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Hulk, yeniden sarı kırmızılıların radarına girdi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 21:35 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da gündem yeniden Hulk! Çin medyası duyurdu

Yaz döneminde 'den sürpriz haberler gelmiş; Hulk'un menajerinin 'la görüştüğü ifade edilmişti. Hatta Brezilyalı yıldızın, Shanghai ile sözleşmesini feshederek Avrupa'ya döneceği, gideceği takımın da Galatasaray olduğu uzun süre konuşulmuştu. Üstelik sarı-kırmızılı cepheden de bu konuda bir yalanlama gelmemişti. Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte bu iddianın ateşi küllenirken Çin'den yeni bir iddia daha geldi.

CİDDİ RAKİPLERİ VAR
Hem teknik direktör Vitor Pereira hem de takımın idari menajeri Junje Niu ile görüşen Hulk, Aralık ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletti. Kendisinin yerine başka bir forvet bulunmasını istedi. Çin'den Soho Sports, Hulk'un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve 'nun yanı sıra Galatasaray'ın da yer aldığını yazdı. 34 yaşındaki yıldızın yeni yılın ilk günlerinde yeni takımının yolunu tutacağı kaydedildi.

Hulk bu sezon Çin'de 10 maçta 5 gol atarak formda olduğunu gösterdi.

BİZE ULAŞIN