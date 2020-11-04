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'da bu sezon az para çok iş! En istikrarlılar...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 'da takımın en istikrarlı isimleri en çok kazananlar değil, en az kazanan isimlerden ve oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:24 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:33
Galatasaray'da bu sezon az para çok iş! En istikrarlılar...

'da en düşük maaşlı isimler arasında yerli olarak ... Yabancı olarak ise en az kazananlardan birisi .

Taylan Antalyalı 2.2 milyon TL, Marcao 850 bin Euro alıyor. Her iki oyuncu da bu sezon takımının oynadığı 10 maçta da görev alan oyuncular oldular. Terim bu iki oyuncudan hiç vazgeçmedi.

Takvim'in haberine göre; Takımın en yüksek maaşlı isimi Feghouli ise son iki maçta görev alamazken bunların birini kadro dışı birinde ise kulübede tamamladı. Feghouli'nin yıllık net maaşı 3 milyon 850 bin Euro.

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