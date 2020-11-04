Galatasaray kalesine duvar ördü!

Galatasaray, Süper Lig'de son iki haftada aldığı 2 galibiyetle rahat bir nefes alsa da futbolu otoriteler ve taraftarlar tarafından yeterli bulunmadı. Özellikle pozisyon üretemeyen hücum hattı ve orta saha eleştirilerden nasibini aldı. Buna karşılık Cimbom'un savunması sarı-kırmızılılara güven veriyor. Bu sezon ligde 7 karşılaşmaya çıkan Cimbom, rakip ağları 9 kez sarsarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, bu istatistiğiyle ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu.

BİR DE MUSLERE OLSAYDI

Alanyaspor 2, Galatasaray ile Konyaspor da 5'er gol ile 7 haftalık dilimde en az gol yiyen ilk 3 takım arasına girdi. Marcao ve Luyindama'nın yüksek performansı defansı ayakta tutarken solda Saracchi, sağda ise Omar da ileri geri çalışarak öne çıkmayı başardı. Galatasaray böylece defansta son 15 yılın en iyi ikinci başarılı performansına imza attı. Bu durum, 'kalede bir de Muslera olsa kim bilir neler olurdu' yorumları yapılmasına neden oldu.

OKAN İLE DEVAM

Fatih Terim'in, son iki haftada kaleyi koruyan Okan Kocuk'un performansından çok memnun olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, bariz bir hata yapmaması halinde gelecek haftalarda da Okan ile devam etme kararı aldığı ifade edildi. Son iki karşılaşmada ağlarında sadece bir gol gören Okan, Sivasspor maçında da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, bu sezon çıktığı 7 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Başakşehir, Fenerbahçe ve Ankaragücü maçlarında kalesini gole kapatan Cimbom, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında kalesinde birer gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, kalesinde en çok golü ise 2-1 yenildiği Alanyaspor maçında gördü.