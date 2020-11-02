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Galatasaraylı yine düşüşe geçti

'ın Senegalli golcüsü sezon başındaki görüntüsünü aratıyor. Ligde golü olmayan Diagne son haftalardaki kötü performansıyla eskisi gibi dökülmeye başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 01:02
Galatasaraylı Mbaye Diagne yine düşüşe geçti

'ın golcüsü Diagne yeniden hayal kırıklığı yaşatmaya başladı. Geçtiğimiz sezonlardaki kötü performansı nedeniyle kiralık olarak verilen Senegalli oyuncu sezon başında Sarı-Kırmızılı takıma geri döndü.

Sezon başında çok çalışan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Diagne maçında 2 gol atarken gelecek adına iyi sinyaller verdi. Ancak yıldız oyuncu ligde hiç gol atamazken yeniden büyük bir düşüş yaşamaya başladı.

YENİDEN GÖZDEN DÜŞTÜ

ve Ankaragücü maçlarında Teknik Direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de oynatılan Senegalli oyuncu rakip ağları havalandıramadı. Falcao'nun sakatlığında verilen şansı iyi kullanamayan Diagne yeniden gözden düştü. (Takvim)

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