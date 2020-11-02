Galatasaray'da ilk transfer Babel!

Talip çıkmadığı için Galatasaray'da kalan Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Hollandalı yıldız sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi ve Fatih Terim'in gözüne girdi. Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan Babel artık Terim'in bankosu oldu. Babel'i ilk 11'den kesmeyi düşünmeyen İmparator, Falcao'nun yokluğunda da tecrübeli oyuncuyu sol açıktan ileri uca kaydıracak.

SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Sözleşmesinde '2020-21 sezonunda 20 resmi maçta oynaması halinde kontratı 1 yıl daha uzar' şeklinde özel bir madde olan Ryan Babel, şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi. 10 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak.