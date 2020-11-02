Haberler Galatasaray Galatasaray'da ilk transfer Babel!

'da ilk transfer Babel!

Son dakika haberi: Talip çıkmadığı için Galatasaray'da kalan , sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Hollandalı yıldız sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi ve 'in gözüne girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 19:51 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da ilk transfer Babel!

Talip çıkmadığı için 'da kalan , sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Hollandalı yıldız sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi ve 'in gözüne girdi. Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan Babel artık Terim'in bankosu oldu. Babel'i ilk 11'den kesmeyi düşünmeyen İmparator, Falcao'nun yokluğunda da tecrübeli oyuncuyu sol açıktan ileri uca kaydıracak.

SÖZLEŞMESİ UZAYACAK
Sözleşmesinde '2020-21 sezonunda 20 resmi maçta oynaması halinde kontratı 1 yıl daha uzar' şeklinde özel bir madde olan Ryan Babel, şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi. 10 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak.

BİZE ULAŞIN