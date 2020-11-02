Dikkatler sakatlarda

Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao Teixeira ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi. Üç futbolcunun da ileri tetkikleri bugün gerçekleştirilecek.



MARCAO KORKUSU

Marcao, Ankaragücü maçının ikinci yarısının hemen başlarında ayağının çektiğini işaret ederek değiştirilmesini istedi. Daha sonra oyuna devam etti. Ancak 74'üncü dakikada Terim tarafından oyundan alınmak zorunda kaldı. Marcao'nun sakat sakat oyuna devam ettiği için lifinde bir ödem oluşmasından korkulduğu böyle bir durumda Brezilyalı oyuncunun 4 ila 7 hafta sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.