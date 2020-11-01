Telekom'un aslanı Babel

Galatasaray'ı 45+2'de attığı golle MKE Ankaragücü karşısında galibiyete taşıyan Ryan Babel Süper Lig'de bu sezon siftah yaptı. Hollandalı oyuncu, Marcelo Saracchi'nin soldan sıfıra inip kestiği topu altıpas önünde bekletmeden şık bir dokunuşla filelere yolladı. 2020-21 sezonunda Süper Lig'de ilk golünü atan Babel, sarı-kırmızılı takımda genelde gollerini Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. Babel'in attığı 7 golün 6 tanesi iç saha maçlarında geldi.



10 MAÇA UZUYOR

33 yaşındaki yıldız, Türk Telekom'da bu sezon Hajduk Split ve MKE Ankaragücü maçlarında fileleri havalandırırken, geçen sezon da içerdeki Konyaspor (1-1), Sivasspor (3-2), Çaykur Rizespor (2-0) ve Antalyaspor (5-0) mücadelelerinde ağları sarsmıştı. Öte yandan Galatasaray'da bu sezonki 10. maçına çıkan Ryan Babel'in, sarı-kırmızılı ekiple 10 karşılaşmaya daha çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.



KALEYİ İLK BULAN ŞUT GOL OLDU

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Özellikle ilk yarıda sarı-kırmızılılar organize olmakta ve pozisyon bulmakta zorlandı. Babel'in attığı gol, Cimbom'un kaleyi bulan ilk şutuydu.



BİTMİŞİZ!

İlk yarıdaki kötü futbol tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, "Ayaksız Babel bile maçın iyi oynayan adamı ise Galatasaray cidden bitmiştir demek", "Tam Babel'e söylenmek üzereydim ki gol attı" mesajlarını paylaştılar.