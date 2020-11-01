Son kaptan Ömer

Kaptanlık bandını teknik heyet bu defa Ömer Bayram'a teslim etti. 2018-2019 sezonundan beri Galatasaray formasını terleten Ömer, sarı-kırmızılı takımda ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım böylelikle son 3 maçında 3 farklı kaptanla sahaya çıkmış oldu. Alanyaspor maçında Martin Linnes, BB Erzurumspor karşılaşmasına ise Belhanda kaptanlık pazubandını takmıştı. Ankaragücü karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Ömer, 2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde Akhisarspor'dan transfer edilmişti. Ömer, bu sezon 9. resmi karşılaşmasına çıktı.

A.Gücü müsabakasında kaptanlık pazubendini takan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.