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Son kaptan Ömer

'da Ankaragücü maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Sarı-kırmızılılarda son 3 karşılaşmada 3 farklı isim kaptan olarak sahaya çıkmış oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Son kaptan Ömer

Kaptanlık bandını teknik heyet bu defa 'a teslim etti. 2018-2019 sezonundan beri formasını terleten Ömer, sarı-kırmızılı takımda ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım böylelikle son 3 maçında 3 farklı kaptanla sahaya çıkmış oldu. maçında Martin Linnes, BB Erzurumspor karşılaşmasına ise kaptanlık pazubandını takmıştı. Ankaragücü karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Ömer, 2018-2019 sezonunun yaz döneminde Akhisarspor'dan transfer edilmişti. Ömer, bu sezon 9. resmi karşılaşmasına çıktı.

A.Gücü müsabakasında kaptanlık pazubendini takan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.

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