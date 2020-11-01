Fatih Terim: Daha iyi oynayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ihtiyaçları olan 3 puanı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. İmparator sergilenen futboldan ise memnun olmadığını ifade etti. Terim, "Ben Galatasaraylıları iyi tanırım üç puanı isterler ama oyunla ilgili beklentilerini iyi biliyorum. Seyir zevki yüksek olmadı ama puan kaybını istemediğimiz için 3 puan sevindirici. Bizim taraftarımız daha zengin bir oyun ister. Kaçırdığımız goller var. Bunlar gol olsaydı daha farklı bitebilirdi" ifadelerini kullandı.



PANDEMİ BİZİ ETKİLEDİ

Terim, şöyle tamamladı: Kalecimizin verdiği pozisyon harici başka pozisyon vermedik. Daha iyi oynayacağımız zamanlar gelecek. Zaman zaman çok iyi oynuyoruz. Lige de çok iyi başladık. Haftada 3 maçı kaldıracak durumda olmadığımızı söylemiştim. Sakatlıklar da üst üste gelince takımı yapmakta zorlanıyorsunuz. Ezbere oynayan bir takımdan geriye düşen, pandemiyle birlikte sakatlıkların geldiği ayakların kırıldığı bir dönem yaşadık. Sakatlık olmasın gerisini hallederiz.



2020 TUHAF GİDİYOR

Fatih Hoca 2020'nin tuhaflıklarla gittiğini söylerken, "Allah daha ağırlarından korusun. Songül (Paksoy) hocamız trafik kazasında vefat etti. Fenerbahçe camiasına da başsağlığı diliyorum Nilay'ı (Kemer) genç yaşta kaybettik. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

YILMAZ YAKIN DOSTUMDU

Fatih Terim önceki gün hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili şu sözleri sarf etti: Uzun yıllardır dostum olan, ülkeye çok büyük hizmetleri olan önemli bir G.Saraylı'yı kaybettik.

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Ryan Babel bu sezon ligde ilk golünü kaydetti. Hollandalı bir gol de Avrupa Ligi'nde atmıştı.

DEPREMZEDELERE BAŞSAĞLIĞI

Fatih Terim maç öncesi Ege Denizi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. İmparator, "İzmir'de yaşananları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum, inşallah bundan daha fazlası olmaz. Ölenlere rahmet dilerim" diye konuştu.

