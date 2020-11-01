Dört maç sonra kalesini kapattı

Fatih'ten kaleyi devralan Okan Kocuk, Ankaragücü karşısında da ilk 11'de forma giydi.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:54Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fatih'ten kaleyi devralan Okan Kocuk, Ankaragücü karşısında da ilk 11'de forma giydi. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da kalesinde gol gördü. Dün Okan başarılı bir performans ortaya koyarken gol yemeyen sarıkırmı- zılılar, 4 maç sonra bir maçı gol yemeden tamamlamış oldu.