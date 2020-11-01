1 şut 3 puan

Galatasaray yoluna devam ediyor. Erzurum'dan sonra Ankaragücü'nü de mağlup ederek ikide iki yaptı: 1-0. Erzurum maçı sonrasında yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan krizin tatlıya bağlanmasıyla rahat bir nefes alan sarı-kırmızılılar, buna karşılık zayıf rakibi karşısında etkili olmakta zorlandı. Özellikle orta sahada çok aksayan ve topu ileriye taşıyamayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü kalesini sıkıştırmayı başaramadı. İlk 45 dakikada Saracchi futbolu ile öne çıkarken gol de onun büyük çabasıyla geldi.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

ÖMer Bayram'ın pası ile bindirme yapan Uruguaylı yıldız, Ryan Babel'e 'al da at' denilecek bir pas verdi ve Hollandalı futbolcu da gelişine tek vuruş yapıp uzatma dakikalarında Cimbom'a gol getirdi. Galatasaray ilk yarı 6 şut çekerken ilk ve tek isabetli şutunda golü bulmuş oldu. İkinci yarıda da az sayıda atak ortaya çıkarken Feghouli 6 pas önünde net bir pozisyonu harcayan isimdi. Ayrıca 90+3. dakikada Emre Akbaba'nın şutu kalecide kaldı. Galatasaray 90 dakika sonunda galibiyete ulaşırken bu sonuçla 3. sıraya yerleşti.