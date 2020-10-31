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Mesut Bey iyi G.Saraylıydı

G.Saray'ın Divan üyesi olan eski Başbakan 'ın ölümü sarı-kırmızılı camiayı da sarstı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Mesut Bey iyi G.Saraylıydı

G.Saray'ın Divan üyesi olan eski Başbakan 'ın ölümü sarı-kırmızılı camiayı da sarstı. Teknik direktör "Allah rahmet eylesin. Mesut Yılmaz'ın tüm ailesine sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" dedi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sarı-kırmızılı kulüpten eski Başbakan Mesut Yılmaz için bir mesaj yayınlandı. "Kulübümüzün 7022 sicil numaralı divan kurulu üyesi sayın Ahmet Mesut Yılmaz'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yılmaz ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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