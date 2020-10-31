Haberler Galatasaray Kaptan Feghouli

Kaptan

Terim, Cezayirli yıldızını da pazuband ile motive edecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kaptan Feghouli

'da geçtiğimiz hafta Younes Belhanda takımın başında kaptan olarak sahaya çıkmıştı. Pazuband deneyimli oyuncunun performansını bir hayli olumlu etkilemişti. şimdi aynı taktiği Sofiane 'de deneyecek. Cezayirli yıldızını pazuband ile motive ederek Ankaragücü karşılaşmasına sürecek. Usta teknik adams, kritik süreçte hiçbir oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Bu sebeple 31 yaşındaki yetenekli oyuncusuyla özel görüşerek ondan sadece işine konsantre olmasını istedi. Kendisine çok güvendiğini söyledi. Feghouli'nin bu sezon sadece 1 asisti var.

BİZE ULAŞIN