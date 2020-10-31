Kaptan Feghouli

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Younes Belhanda takımın başında kaptan olarak sahaya çıkmıştı. Pazuband deneyimli oyuncunun performansını bir hayli olumlu etkilemişti. Fatih Terim şimdi aynı taktiği Sofiane Feghouli'de deneyecek. Cezayirli yıldızını pazuband ile motive ederek Ankaragücü karşılaşmasına sürecek. Usta teknik adams, kritik süreçte hiçbir oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Bu sebeple 31 yaşındaki yetenekli oyuncusuyla özel görüşerek ondan sadece işine konsantre olmasını istedi. Kendisine çok güvendiğini söyledi. Feghouli'nin bu sezon sadece 1 asisti var.



