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'ın Hollandalı futbolcusu ligdeki ilk golünü attı

'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmayı 'in 45+2. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Hollandalı futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:14
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ligdeki ilk golünü attı

'ın Hollandalı futbolcusu , maçında attığı golle bu sezon 'de ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Hollandalı futbolcusu Ryan Babel sahneye çıktı. Babel, mücadelenin 45+2. dakikasında Marcelo Saracchi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Hollandalı futbolcunun ligde 2 de asisti bulunuyor. Başarılı futbolcu bu sezon ayrıca maçında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel, 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Babel, Mbaye Diagne'nin 56. dakikada oyun çıkmasının ardından santrfor bölgesinde oynadı.

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