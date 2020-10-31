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seri peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Kötü gidişata Dadaşlar’ı deplasmanda mağlup ederek son veren şimdi seri galibiyetler istiyor. Hedef İstanbul’a eksik gelen Başkent ekibini yenmek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:51 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray seri peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 1 sezonluk aranın ardından yine şampiyonluk isteyen bugün Türk Telekom Stadı'nda 'nü konuk edecek. 19.00'daki karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda bugünkü mücadelede son haftaların formda ismi Younes Belhanda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Falcao da geçen hafta kırmızı kart gördüğü için yok. Ankaragücü'nde ise koronavirüs karantinasında 8 oyuncu bulunuyor. Ayrıca Alper Potuk da kırmızı kart cezalısı.



ETEBO 11'E DÖNÜYOR
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim eksikler nedeniyle mecburi değişiklikler yapacak. İmparator, kırmızı kart cezalısı olan Radamel Falcao'nun yerine Mbaye Diagne ile Ryan Babel arasında kalmıştı. Son kararını bu bölgenin oyuncusu olan Senegalli yıldızdan yana verdi. Babel, geçen hafta olduğu gibi sol kanatta görev yapacak. Orta sahada ise Younes Belhanda'nın yokluğunda kırmızı kart cezasını tamamlayan Etebo olacak.

Muhtemel 11'ler;

GALATASARAY - Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne

ANKARAGÜCÜ - Friedrich, Atila, Erdi, Pazdan, Kitsiu, Voca, Şahverdi, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, Borven

99. RANDEVU
Türkiye'nin iki köklü ekibi bugün 99. kez karşı karşıya gelecekler. İşte tarihi mücadeleden rakamlar:

61
Galatasaray 99 maçın 61'ini kazandı.

18
Ankaragücü'nün 18 galibiyeti bulunuyor.

19
İki takım arasında 19 maç berabere bitti.

204
Cimbom 204 defa fileleri sarstı.

85
Başkent ekibi 85 gol kaydetti.

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