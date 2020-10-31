Galatasaray seri peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 1 sezonluk aranın ardından yine şampiyonluk isteyen Galatasaray bugün Türk Telekom Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. 19.00'daki karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda bugünkü mücadelede son haftaların formda ismi Younes Belhanda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Falcao da geçen hafta kırmızı kart gördüğü için yok. Ankaragücü'nde ise koronavirüs karantinasında 8 oyuncu bulunuyor. Ayrıca Alper Potuk da kırmızı kart cezalısı.









ETEBO 11'E DÖNÜYOR

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim eksikler nedeniyle mecburi değişiklikler yapacak. İmparator, kırmızı kart cezalısı olan Radamel Falcao'nun yerine Mbaye Diagne ile Ryan Babel arasında kalmıştı. Son kararını bu bölgenin oyuncusu olan Senegalli yıldızdan yana verdi. Babel, geçen hafta olduğu gibi sol kanatta görev yapacak. Orta sahada ise Younes Belhanda'nın yokluğunda kırmızı kart cezasını tamamlayan Etebo olacak.

Muhtemel 11'ler;

GALATASARAY - Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne

ANKARAGÜCÜ - Friedrich, Atila, Erdi, Pazdan, Kitsiu, Voca, Şahverdi, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, Borven

99. RANDEVU

Türkiye'nin iki köklü ekibi bugün 99. kez karşı karşıya gelecekler. İşte tarihi mücadeleden rakamlar:



61

Galatasaray 99 maçın 61'ini kazandı.



18

Ankaragücü'nün 18 galibiyeti bulunuyor.



19

İki takım arasında 19 maç berabere bitti.



204

Cimbom 204 defa fileleri sarstı.



85

Başkent ekibi 85 gol kaydetti.