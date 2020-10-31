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'den Ankaragücü maçı açıklaması: Üç puanı alabilecek oyun...

Teknik Direktörü , 7. haftada oynanan Ankaragücü mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, yaptığı konuşmada, "Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var." dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:16
Fatih Terim'den Ankaragücü maçı açıklaması: Üç puanı alabilecek oyun...

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan 'da Teknik Direktör , maç önces, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Terim'in maç önü konuşması şu şekilde oldu;

"2020 tuhaflıklarla devam ediyor. Allah daha ağır şeylerden korusun. Songül hocamız trafik kazasında vefat etti. Fenerbahçe ailesinin başı sağ olsun. Dilay kızımızı genç yaşında kaybettik. Mekanları cennet olsun."

"İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. O yüzden bugün takımımdan üç puan alacak bir oyun ve mümkünse bunu iyi bir oyunla bekliyorum."

"Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var."

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