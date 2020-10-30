Haberler Galatasaray Fenerbahçe'den sonra Galatasaray devreye girdi! Dorukhan Toköz için Fatih Terim...

Fenerbahçe'den sonra devreye girdi! için Fatih Terim...

Orta sahaya takviye planları yapan ’dan yeni bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş’la sözleşme yenilemeyen için Ocak’ta ezeli rakibinin kapısını çalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 00:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 01:25
Fenerbahçe'den sonra Galatasaray devreye girdi! Dorukhan Toköz için Fatih Terim...

Yaz sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'da bu durum Fatih Terim ile yönetimin arasını açmıştı. Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

FATİH TERİM ONAY VERDİ
Takvim'in haberine göre, Milli futbolcuya Fatih Terim'in de onay verdiği ifade ediliyor. Dorukhan'ı Fenerbahçe'nin istediği ifade ediliyor. Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği öğrenildi. Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.

BİZE ULAŞIN