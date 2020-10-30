Haberler Galatasaray Fatih Terim’den Feghouli’ye: Futbola odaklan

’den Feghouli’ye: Futbola odaklan

'da son dönemde yönetim tarafından eleştiri oklarının hedefi olan , teknik heyet tarafından tekrar takıma kazandırıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:25 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Fatih Terim’den Feghouli’ye: Futbola odaklan

'da son dönemde yönetim tarafından eleştiri oklarının hedefi olan , teknik heyet tarafından tekrar takıma kazandırıldı. İdmanlarda Cezayirli oyuncu ile özel olarak ilgilenirken Terim, "Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var. Sen bu ekibin en önemli bir parçası ve yıldızısın. Şimdiye kadar yaşananları unut ve futboluna odaklan. Yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Feghouli, gol atamazken, bir asist yaptı.

İPLER NEDEN KOPTU?
Pandemi sebebiyle futbolcular yüzde 15 indirime gitmeyi kabul ederken, ve Feghouli buna yanaşmamıştı. Cengiz yönetimi, bunun üzerine iki oyuncunun maaşını yüzde 15 eksik yatırırken, Feghouli ve Belhanda konuyu 'ya taşımış ve ipler kopma noktasına gelmişti. Terim, maçında Belhanda'yı kazanmak için adım atarken bu hafta da sıra Feghouli'de görünüyor.

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