Fatih Terim’den Feghouli’ye: Futbola odaklan

Galatasaray'da son dönemde yönetim tarafından eleştiri oklarının hedefi olan Sofiane Feghouli, teknik heyet tarafından tekrar takıma kazandırıldı. İdmanlarda Cezayirli oyuncu ile özel olarak ilgilenirken Terim, "Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var. Sen bu ekibin en önemli bir parçası ve yıldızısın. Şimdiye kadar yaşananları unut ve futboluna odaklan. Yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Feghouli, gol atamazken, bir asist yaptı.



İPLER NEDEN KOPTU?

Pandemi sebebiyle futbolcular yüzde 15 indirime gitmeyi kabul ederken, Belhanda ve Feghouli buna yanaşmamıştı. Cengiz yönetimi, bunun üzerine iki oyuncunun maaşını yüzde 15 eksik yatırırken, Feghouli ve Belhanda konuyu FIFA'ya taşımış ve ipler kopma noktasına gelmişti. Terim, Erzurum maçında Belhanda'yı kazanmak için adım atarken bu hafta da sıra Feghouli'de görünüyor.