Haberler Galatasaray ‘Şampiyonluk’ mesajı

‘Şampiyonluk’ mesajı

Toplantının ardından yazılı açıklama yayınladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
‘Şampiyonluk’ mesajı
Cengiz ve Terim'in uzlaşma ile sona eren görüşmesinin ardından de yazılı bir açıklama yayınladı. Karşılıklı mutabakatın sağlandığı belirtilen açıklama şöyle: Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!
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