‘Şampiyonluk’ mesajı

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:47Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Cengiz ve Terim'in uzlaşma ile sona eren görüşmesinin ardından Galatasaray Kulübü de yazılı bir açıklama yayınladı. Karşılıklı mutabakatın sağlandığı belirtilen açıklama şöyle: Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!