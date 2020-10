Galatasaray’da ateşkes sağlandı

Galatasaray, BB Erzurumspor'u mağlup etti ama galibiyet bir süredir için için kaynayan suların durulmasına yetmedi. Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında kriz, tecrübeli teknik adamın, "Çeşitli defalar Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim" sözleri ile tavan yaptı. Özellikle sosyal medyada deneyimli hocanın 'gönderileceği' şeklindeki spekülasyonlar yoğunlaşırken Mustafa Cengiz yönetimi, dün tecrübeli hocayla Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü bir şekilde bir araya geldi.



ALBAYRAK GERGİNLİĞİ BİTİRDİ

Toplantıya Cengiz'in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay da katıldı. 20 dakikalık görüşmenin ardından kulüp içinden olumsuz haberler gelirken Terim'in toplantıyı gergin bir şekilde terk ettiği iddia edildi. Terim'in, Albayrak ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği ve orta yolun bulunduğu ifade edildi. Tüm camia görüşmeye kilitlenirken herkesi rahatlatan mesaj yine Terim'den geldi. 16.55'te "Her şey yolunda" mesajı attı ve herkes rahat bir nefes aldı.



2.5 SAATTE FIRTINA KOPTU

Galatasaray'da Fatih Terim gitti geldi. Bir süredir devam eden gerginlik Erzurum maçı sonrası tavan yaparken dün olağanüstü gelişmeler yaşandı. Terim tam da giderken görevde kaldı. İşte o gerilimin tavan yaptığı saatler:



İŞTE BAŞDÖNDÜREN TRAFİK:



15.00 Yönetim TT Stadı'nda buluştu.

15.30 Terim de geldi ve toplantı başladı.

15.50 Terim toplantıyı gergin bir şekilde terk etti.

16.00 Terim, Albayrak ile görüştü, kriz çözüldü.

16.55 Terim, "Her şey yolunda" tweeti attı.

17.26 Kulüpten açıklama yapıldı.

17.27 Hep birlikte TT Stadı'ndan ayrıldılar



MAÇ 90 DAKİKA TERİM BİR ÖMÜR

Galatasaray taraftarı dün Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki zirveyi gergin şekilde takip etti. İmparator'un "Her şey yolunda" mesajından sonra sosyal medya bir anda canlandı. İşte Twitter'daki o mesajlardan bazıları:

* Verilmiş bir sözün, vazgeçmediğin bir hayalin var hocam. Ölene kadar seninleyiz! @sco1905

* Ya kıyametler kopacak ya da dünya batacak. Senden öyle, ayrılacağız @GrandeMuslera

* Sen yolunda diyorsan yolundadır hocam @ASYSokakOrg

* Maç 90 dakikadır; Fatih Terim bir ömür @Samets

* Dosta güven, düşmana korku, alayınıza Fatih Terim! @yılmazozkan

* Şimdi git söyle onlara, Fatih Terim emaneti olan şampiyonluğu geri alacakmış de? @ali_ipek33



SEÇİM YAPILMALI

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, seçim çağrısı yaptı. Özdoğan, "Önce seçim olmalı; sonrasında mali genel kurulları da yaparız. İstikrarlı başarıyı yakalamak için iç sorunlar giderilmeli" dedi.



SERKAN KORKMAZ | ORTAK AKIL - MİNİ YORUM

Yaşanan süreci özetleyeyim; Cengiz'in bazı ifadeleri Terim tarafından Aysal döneminde yaşanan süreci çağrıştırdı ve (doğal olarak) kendini koruma moduna geçti. Fatih Hoca savunmayı ileride kuran bir mizaca sahip olduğundan reaksiyonu da sert oldu. Galatasaray'da seçim için taraflar kısa bir süre içinde belli olur. Şu an belli belirsiz bireysel yükselmeler var ama gruplaşmalar hayata geçmedi. Yani herhangi bir sorunun krize dönüşmesini engelleyecek "ortak akıl" çarkları işlemekte. O "ortak akıl" Başkan ve hocanın arasını buldu ve taraflarca "her şey yolunda" mesajının verilmesini sağladı.