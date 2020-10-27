Aklı krallık tacında

2010-2011 sezonunda Porto ile 2011- 2012 sezonunda ise A. Madrid ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden Radamel Falcao, iki sezonda da Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak tacı giymişti. Kariyerinde iki krallık bulunan yıldız oyuncu, 8 yıl aradan sonra yine aynı başarıya ulaşmayı çok istiyor. Bu hafta kırmızı kart cezalısı olan sarı- kırmızılı futbolcu, Sivas maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.
RAKİP TANIMIYOR
İlk hafta Gaziantep karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Falcao, 2. haftada Başakşehir'e 1 gol attı. Ligin 5. haftasında Alanyaspor'u avladı ve en son BB Erzurumspor deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi.
SAKATLIK YAŞAMADI
Geçen sezon 3 kez sakatlanan tam 23 maçta takımını yalnız bırakan Falcao herkesi korkutmuştu. Bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki oyuncu, henüz hiç sakatlık yaşamadı, korkuları boşa çıkardı.
Falcao, geçen sezon 5. golünü ancak 19. haftada kaydetmiş, ligi toplam 10 gol, 1 asistle tamamlamıştı. Şimdi 6 haftada 5 gole ulaştı.
İNDİRİME GİTMİŞTİ
Radamel Falcao aldığı ücrette indirime giderek takdir topladı. Yıldız futbolcunun, bugüne kadar almaya hak kazandığı 1.6 milyon euro'luk bonustan feragat ettiği öğrenildi.