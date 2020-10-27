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Aklı krallık tacında

Geçen sezon eleştirilerin odağında yer alan , bu sezon attığı gollerle takımını taşıyor. 6 haftada 5 gole ulaşan Falcao, 8 yıllık hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Aklı krallık tacında
Geçen sezon eleştirilerin odağında yer alan , bu sezon attığı gollerle takımını taşıyor. Gol krallığına göz kırpan ve bunu çok istediğini istikrarlı forma şansı ile gösteren 34 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı 6 mücadelede 5 gol kaydetti. 'de gol krallığı yarışında 6 gol atan Alanyasporlu Davidson'un ardından şu anda ikinci sırada yer alan Falcao, sezonu gol kralı olarak tamamlamak istiyor.

2010-2011 sezonunda Porto ile 2011- 2012 sezonunda ise A. Madrid ile 'nde mücadele eden Radamel Falcao, iki sezonda da Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak tacı giymişti. Kariyerinde iki krallık bulunan yıldız oyuncu, 8 yıl aradan sonra yine aynı başarıya ulaşmayı çok istiyor. Bu hafta kırmızı kart cezalısı olan sarı- kırmızılı futbolcu, maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.

RAKİP TANIMIYOR
İlk hafta karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Falcao, 2. haftada 'e 1 gol attı. Ligin 5. haftasında Alanyaspor'u avladı ve en son BB Erzurumspor deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi.

SAKATLIK YAŞAMADI
Geçen sezon 3 kez sakatlanan tam 23 maçta takımını yalnız bırakan Falcao herkesi korkutmuştu. Bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki oyuncu, henüz hiç sakatlık yaşamadı, korkuları boşa çıkardı.

Falcao, geçen sezon 5. golünü ancak 19. haftada kaydetmiş, ligi toplam 10 gol, 1 asistle tamamlamıştı. Şimdi 6 haftada 5 gole ulaştı.

İNDİRİME GİTMİŞTİ
Radamel Falcao aldığı ücrette indirime giderek takdir topladı. Yıldız futbolcunun, bugüne kadar almaya hak kazandığı 1.6 milyon euro'luk bonustan feragat ettiği öğrenildi.

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