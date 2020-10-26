Radamel Falcao'dan gözdağı! "Kırmızı kartla durduramayacaklar" | Son dakika Galatasaray haberleri

Erzurum'da attığı klas golle galibiyeti getiren Radamel Falcao gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ankaragücü maçında cezalı konumuna düştü. Fatih Terim haksız şekilde oyun dışı kaldığını düşündüğü Falcao'yu performansından ötürü hem tebrik etti hem de teselli etti. Ancak Kolombiyalı golcü, Avrupa'da ilk kez görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı üzgündü ve ne attığı gole ne de galibiyete sevinebildi. Hakem Arda Kardeşler'in kendisini atmayı kafasına koyduğunu iddia eden Falcao, "Halbuki iki pozisyonda da kart görecek bir hareketim yoktu" diye konuştu.

KARİYERİNDE ÜÇÜNCÜ KART

Bu kırmızı kartın kendisini daha da hırslandırdığını kaydeden yıldız futbolcu, "Henüz Galatasaray taraftarına borcumu ödemedim. Her geçen gün fizik olarak daha iyi duruma geliyorum. Hem ben hem takım daha da iyi olacak. Bu kırmızı kartla beni durduramayacaklar. Sivas maçıyla gollerine kaldığım yerden devam edeceğim'' ifadelerini kullandı. Radamel Falcao, Avrupa'da ilk kez, bütün kariyeri boyunca üçüncü kırmızı kartını gördü. Daha önceki 2 kırmızı kartını River Plate formasıyla Libertadores Kupası'nda görmüş ve 2008 yılından bu yana oyun dışında kalmamıştı. Taraftarlar da Falcao'ya destek mesajları attılar.

TEPKİLERİN MERKEZİNDE

Falcao'ya gösterdiği sarı kartlarla gündeme gelen Arda Kardeşler'in Erzurumlu oyunculara hiç kart çıkarmaması da sarı-kırmızılı camianın dilinde... Galatasaray cephesi, "Erzurumspor, 14 faul yaptığı maçı kart görmeden tamamladı" diye isyan etti. Kendi pozisyonları dakikalarca izlenirken, Marcao'nun yaptığı hareketin VAR kontrolünün sadece 7 saniye sürdüğünü gündeme getirdiler. Bunun Süper Lig rekoru olduğunu belirttiler.

BİR GOMIS BİR DE FALCAO

Falcao yerden yere vuruluyor. Herkes hakkında bir şeyler söylüyor. Ancak 2008-09'dan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 6 haftasında 5 gol bulan Falcao'dan daha fazla golü sadece 2017-18 sezonunda 7 golle Gomis bulmuştu. Bir de asist yapan Falcao ilk 6 haftada 6 gole direkt katkı yaptı. Kolombiyalı ayrıca Aralık 2017'de Gomis'in Akhisarspor'a gol atıp kırmızı kart görmesinden sonra hem gol atıp hem de kırmızı kart göre ilk Galatasaraylı oldu.

FALCAO İÇİN NE YAZDILAR?

Ahmet Çakar: Falcao'ya gösterdiği ikinci sarı kart da yanlış. Zaten yanlış olduğunu 3-5 dakika sonra vücut diliyle adeta itiraf ediyor.

Osman Şenher: İkinci goldeki tekniğine bakın! Bu futbolcu topla daha çok buluşsa, daha çok gol atar. Falcao'yu eleştirenlerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum.

Ömer Üründül: Kalitesine uygun güzel bir gole imza attı.

Reha Kapsal: Attığı golle, kalitesini göstermiş oldu.

Serkan Korkmaz: Uzun bir aradan sonra gerçek bir "Falcao golü" ile takımını 2-1 öne geçirirken büyüleyiciydi.

Şansal Büyüka: Falcao, kabul edelim ki "çölde su" diye kıvrananlar gibi, sahada "pas" diye kıvranıyor. Unutulmasın, ne kadar fazla pas, o kadar fazla gol... Falcao'nun tarifi bu...