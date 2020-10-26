Haberler Galatasaray Galatasaray'da kritik toplantı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

'da kritik toplantı! ve ...

'da yönetim ile arasında yaşanan krizde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan , 2. Başkan , başkan yardımcıları ile ve teknik direktör Fatih Terim Stadyumu'nda bir araya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:29
Galatasaray'da kritik toplantı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

'da BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." sözleriyle gündeme damga vurmuştu.

Kulüp başkanı , Terim'in yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı gerçekleştirdi.

Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan , başkan yardımcıları ve ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

A Spor'dan elde edilen bilgilere göre; Fatih Terim, 14:30'da başlayan toplantıdan yaklaşık 2 saat sonra stadyumdan ayrıldı. Yöneticiler arasında istişare ise devam ediyor.

BİZE ULAŞIN