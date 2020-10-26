Galatasaray'da kritik toplantı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." sözleriyle gündeme damga vurmuştu.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Terim'in yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı gerçekleştirdi.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

A Spor'dan elde edilen bilgilere göre; Fatih Terim, 14:30'da başlayan toplantıdan yaklaşık 2 saat sonra stadyumdan ayrıldı. Yöneticiler arasında istişare ise devam ediyor.