Haberler Galatasaray Feghouli takıma katıldı

Feghouli takıma katıldı

Haftayı galibiyetle kapatan , 'in 7. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Feghouli takıma katıldı

Haftayı galibiyetle kapatan , 'in 7. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. karşısında kadroda bulunmayan Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.

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