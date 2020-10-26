Feghouli takıma katıldı

Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Erzurum karşısında kadroda bulunmayan Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.