F.Bahçe’den sonra ilk kez

Defansı oturtmak için büyük uğraş veren teknik direktör Fatih Terim, Luyindama ve Marcao'nun (penaltıya neden olması dışında) başarılı performansıyla bu isteğine kavuştu. Galatasaraylı oyuncular, BB Erzurumspor'a sadece 4 şut imkanı tanıdı. 2014-15 sezonunda bu yana deplasmanda sadece Mayıs 2017'de oynanan Bursaspor maçında sarı-kırmızılılar kalesinde 3 şut görmüştü.

Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinden bu yana 7 maç sonra ilk kez gol yediği bir deplasman maçından galip ayrılmayı başardı. Deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig maçında sadece Medipol Başakşehir'i o da İstanbul'da 2-0 yenen Galatasaray, BB Erzurumspor'u yenerek uzun süre sonra şeytanın bacağını da kırdı.