Haberler Galatasaray F.Bahçe’den sonra ilk kez

F.Bahçe’den sonra ilk kez

Aslan, 7 karşılaşma sonra gol yediği bir dış saha maçından 3 puanla ayrıldı. Savunma başarılıydı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:03 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
F.Bahçe’den sonra ilk kez

Defansı oturtmak için büyük uğraş veren teknik direktör , Luyindama ve Marcao'nun (penaltıya neden olması dışında) başarılı performansıyla bu isteğine kavuştu. Galatasaraylı oyuncular, Erzurumspor'a sadece 4 şut imkanı tanıdı. 2014-15 sezonunda bu yana deplasmanda sadece Mayıs 2017'de oynanan maçında sarı-kırmızılılar kalesinde 3 şut görmüştü.

Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden , 'de 3-1 kazandıkları derbisinden bu yana 7 maç sonra ilk kez gol yediği bir deplasman maçından galip ayrılmayı başardı. Deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig maçında sadece 'i o da 'da 2-0 yenen Galatasaray, BB Erzurumspor'u yenerek uzun süre sonra şeytanın bacağını da kırdı.

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