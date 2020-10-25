BB. Erzurumspor - Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun gecesi yaşandı... Gözlerin üzerinde olduğu, sarı- kırmızılı taraftarların büyük beklentisi olduğu Kolombiyalı oyuncu 1 gol, 1 asistle oynadı ancak 73'te gördüğü ikinci sarı kartın ardından atıldı. 20. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golün pasını veren Kolombiyalı yıldız, 64. dakikada Babel'in savunma arkasına attığı pası nefis kontrol etti ve muhteşem bir vuruşla kaleci Farnolle'ü mağlup etti. Takımını 2-1 öne geçiren Falcao bu sezon 5. golünü kaydetti.



İKİ POZİSYON DA BENZİYOR

Sarı-kırmızılı formayı bu sezon ligde 6. kez terleten Radamel Falcao 5. golünü kaydederken 2. asistini yaptı. 6. dakikada sarı kart gören Kolombiyalı'nın 73. dakikadaki pozisyonu da birbirine benzer olması dikkat çekti. 12 yıl sonra kırmızı kart gören Falcao, 2007 ve 2008'de River Plate'te oyundan atılmıştı. Falcao Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü. Ayrıca, Aralık 2017'de Akhisar maçında gol atıp kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis'in ardından uzun bir aradan sonra aynı kaderi yaşayan isim oldu.



RYAN BABEL İKİ GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray'da son maçlara ilk 11'de çıkan Ryan Babel, dün atılan iki golde de büyük pay sahibi oldu. İlk gol öncesi topu kendi yarı sahasından çıkaran Hollandalı oyuncu, pozisyonun başlangıcını yapan isim oldu. 33 yaşındaki yıldız, 64'te ise Falcao'ya nefis bir asist yapmayı başardı. Babel, 65'te yerini Arda'ya bıraktı.



MARCAO TERİM'İ ÇILDIRTTI

Erzurum deplasmanında Galatasaray'ın en kötü ismi tartışmasız Marcao'ydu. Brezilyalı futbolcu 45. dakikada Ricardo Gomes'e penaltı yaptırdı. Rakibine birçok kez geçilen Marcao, yaptığı bir pas hatası sonrası Fatih Terim'i çıldırttı.



TAYLAN HASRET GİDERDİ

Aslan'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı eski takımına karşı mücadele etti. Geçen sezon başında mavi-beyazlılardan ayrılan 25 yaşındaki yıldız, karşılaşma öncesi rakip kulübeye giderek eski hocası Mehmet Özdilek ile konuştu.