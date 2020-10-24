Topyekün savaş

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sultanlar Ligi'nde oynadıkları Eczacıbaşı maçı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. 3 gündür hiç konuşmadığı konular hakkında yorumlar yapıldığını söyleyen Cengiz, sarı-kırmızılılara karşı bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek "Galatasaray'a karşı büyük bir propaganda, topyekun taarruz ve kutsal bir savaş var" dedi. Medyada yer alan bazı haberlerin ve yazıların kendisini şoka uğrattığını vurgulayan Cengiz, "Ben artık karışamam her şeyin hayırlısı" diye konuştu.



POTLARIM MEŞHUR!

İki konuyu belirtmek istediğini belirten Cengiz, şöyle devam etti: "Bizim sağ olsun Galatasaraylı yorumcu ve gazeteciler, muhabirler veya köşe yazarları destan yazdılar bu konu hakkında. Akıllar verildi, Latince bir deyim vardır; balığa yüzme öğrettiler. Sağ olsunlar benim mesleğim yöneticilik. Ben de hata yapabilirim, pot kırabilirim. Zaten potlarım meşhur anlaşılmayan potlarım daha doğrusu. Bazı şeyleri detaylandırarak anlatmam gerekiyor bazı insanlara.



KİMSEDEN ÇEKİNMEM

Fatih Terim ile ilgili sözlerinin yanlış aksettirildiğini dile getiren Cengiz, "Bir başka ağırıma giden konu. Hocamızı biz çağırıyormuşuz hocamız gelmiyormuş. Daha ağır şeyler var. Biz hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere mali ve idari açıdan en iyi Galatasaray'ı bırakmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



FALCAO'DAN İNDİRİM

Falcao'nun dünyanın sayılı oyuncuları arasında olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, "Çok karakterli bir insan. Bizi bugüne kadar utandırmadı. İndirimde tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim" diye konuştu.