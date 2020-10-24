Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao kırmızı kart gördü!

Son dakika: 'da gördü!

Son dakika haberi: 'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşan 'da kızardı! Kolombiyalı golcü, 73. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa kariyerinde ilk kez gördü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:56
Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao kırmızı kart gördü!

'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşan 'da gördü.

karşısında takımının 2. golünü atan Kolombiyalı yıldız, 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek soyunma odasının yolunu tuttu.

AVRUPA'DA İLK KIRMIZISI!

Falcao, Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 34 yaşındaki oyuncu böylece, Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu

Radamel Falcao, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

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