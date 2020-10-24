Haberler Galatasaray Son dakika: Fatih Terim'den Falcao'ya gösterilen kırmızı karta sert tepki!

Son dakika: 'den 'ya gösterilen kırmızı karta sert tepki!

Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü , Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemleri eleştirdi. Deneyimli teknik adam, 'nun kırmızı kartı için, "Falcao hiç görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:56
Son dakika: Fatih Terim'den Falcao'ya gösterilen kırmızı karta sert tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü , Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemleri hedef aldı. 'nun kırmızı kartına isyan eden deneyimli teknik adam, "Falcao hiç görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

"GEÇEN HAFTA BİR ŞEY DEMEDİK!"

Geçen haftaki maçında Etebo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona da değinen Terim, "Etebo'nun sarı kartları olabilir ama Etebo'nun ikinci sarı kartından 2-3 saniye önce Alanyalı 9 numaralı oyuncunun Luyindama'ya arkadan darbesi var, Luyindama kendini atmadığı için ona bakılmadı, biz de bir şey demedik." dedi.

"ERZURUM BİR ŞEYLERİN BAŞLANGICI"

Fatih Terim, maçla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı. Fatih Terim: Yine oyunun en kritik zamanında 10 kişi kaldık ama sonrasında rakibe şut şansı vermedik. 3 puan almayı becerdik. Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır."

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