Son dakika: Fatih Terim'den Belhanda ve kaptanlık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Belhanda'nın sahaya kaptan olarak çıkması hakkında, "İlk 11'de oynayanlardan en eski olan oyuncu Belhanda'ydı. Belhanda bugün kaptan çıkmasaydı kendimi sorgulardım. Adil olmak istedik." dedi.

FİKSTÜRDEN DERT YANDI!

Fisktür şansından da dert yanan Terim, "Haftaya oynayacağımız Ankaragücü de bu hafta maç oynamadı, Erzurumspor da 21 gündür maç oynamıyor ama bizim burada 2 sakat, 1 cezalımız var." ifadesini kullandı.