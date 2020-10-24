Galatasaray'da Radamel Falcao gollerine BB. Erzurumspor maçıyla devam etti!

Galatasaray'da Radamel Falcao, iyi başladığı sezonda gollerine ara vermeden devam ediyor. Kolombiyalı yıldız, BB. Erzurumspor maçının 64. dakikasında yaptığı şık vuruşla bu sezonki 5. golünü kaydetti ve gol krallığı yarışındaki iddiasını ispatladı.

9 DAKİKA SONRA KIZARDI!

Ryan Babel'in ortasında topu göğsüyle çok iyi önüne alan ve düzgün vuruşla golü yapan Radamel Falcao, attığı golden 9 dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kolombiyalı oyuncu rakibinin yüzüne yaptığı müdahale nedeniyle 74. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek soyunma odasının yolunu tuttu.