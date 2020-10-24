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'da gollerine BB. Erzurumspor maçıyla devam etti!

'in 6. haftasında , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımın formda yıldızı bu maçı da boş geçmedi ve 64. dakikada attığı şık golle ilk 6 haftada 5. golünü kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:18
Galatasaray'da Radamel Falcao gollerine BB. Erzurumspor maçıyla devam etti!

'da , iyi başladığı sezonda gollerine ara vermeden devam ediyor. Kolombiyalı yıldız, BB. Erzurumspor maçının 64. dakikasında yaptığı şık vuruşla bu sezonki 5. golünü kaydetti ve gol krallığı yarışındaki iddiasını ispatladı.

9 DAKİKA SONRA KIZARDI!
'in ortasında topu göğsüyle çok iyi önüne alan ve düzgün vuruşla golü yapan Radamel Falcao, attığı golden 9 dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kolombiyalı oyuncu rakibinin yüzüne yaptığı müdahale nedeniyle 74. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek soyunma odasının yolunu tuttu.

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