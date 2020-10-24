Galatasaray çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Erzurumspor maçı 11'i

Süper Lig'e Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayıp son 3 maçta 1 puan alabilen Galatasaray, BB Erzurum deplasmanına çıkıyor. Son çalışmasını yapan sarı-kırmızılılar dün Erzurum şehrine kadroda dört eksikle gitti. Muslera'nın dışında kart cezalısı Etebo ile sol arka adalesinde ağrı hisseden Linnes ile sırtı ağrıyan Feghouli götürülmedi. Lig yarışında üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen sarı-kırmızılılar maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı ve kazanmaktan başka bir düşüncesi yok.



KAPTAN DÜMENE GEÇTİ

Galatasaray'da kaptan Arda Turan dün hareket etmeden önce tüm takım ile tesislerde bir toplantı yaparak kötü gidişi bitirme adına konuşma yaptı. Tecrübeli futbolcu Erzurum'dan 3 puanla dönerek takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmak için arkadaşlarından söz aldı. Sarı-kırmızılılarda geçen haftaki Alanya maçından farklı olarak dört isim sahaya çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Etebo'nun yerine Belhanda'nın, kadroda olmayan Linnes'in bölgesine Omar'ın olması bekleniyor. Emre Akbaba'nın formasının ise Arda'ya verilmesine kesin gözle bakılıyor.



BB. ERZURUMSPOR - GALATASARAY | MUHTEMEL 11'LER

BB. Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Novikovas, Emrah, Ricardo.

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Babel, Falcao.



3. RANDEVU

İki ekip arasında üçüncü resmi maç oynanacak. Sarı-kırmızılılar 2018'de karşılaşmayı Maicon'un golüyle 1-0 kazandı. 2019'daki maç ise Rashad ve Belhanda'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitmişti.



ERZURUM'DA ÜÇ EKSİK

Ev sahibi Erzurumspor'da ise üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Mavibeyazlılarda golcüler Oltan Karakullukçu ile Ömer Şişmanoğlu ve sol bek Kaan Kanak forma giyemeyecek. Erzurum'da cezalı futbolcu ise yok.



ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ

Sarı-kırmızılılar Erzurum deplasmanınra saha içi dizilişinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu karşılaşmada Babel ile Falcao'yu yan yana oynatmayı istediği öğrenildi. Top Galatasaray'dayken 4-4-2 dizilişine geçileceği, meşin yuvarlak rakipteyken ise 4-5-1'e dönüleceği kaydedildi. Terim'in sistem değişikliğine giderek çok eleştirilen Falcao'dan daha fazla yararlanmayı istediği belirtildi.



FALCAO'DAN %83 KATKI

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin büyük çoğunluğu Radamel Falcao sayesinde gerçekleşti. 6 kez rakip fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı yıldız, 4 gol atıp, 1 asist yaparak gollerin yüzde 83'ünde pay sahibi oldu.



İKİ İSİM SINIRDA

Aslan'da Luyindama ile Belhanda, Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki isim sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.



DÜDÜK ARDA KARDEŞLER'DE

BB. Erzurumspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Bursa Bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de bugüne kadar 56 maçta düdük çaldı. Bu müsabakaların 35'inde ev sahibi takım, 12'sinde ise deplasman takımları galip geldi.



ŞİFO TERİM'İ YENEMİYOR

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in Süper Lig kariyerinde Fatih Terim'e karşı galibiyeti yok. Milli takımdan eski hocasıyla 6 kez karşılaşan Şifo Mehmet sahadan 3 yenilgi, 3 de beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Nisan 2011'den bu yana ligde Galatasaray'ı yenemeyen Şifo Mehmet (4B 6M), daha önceki 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 yenilgi almıştı.



COŞKULU KARŞILAMA

Dün akşam saatlerinde Erzurum'a gelen G.Saray kafilesine havaalanında coşkulu bir karşılama yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaparak, Fatih Terim'e çiçek verdi. Kafile otobüsle otele hareket etti.