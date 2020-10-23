Galatasaray, BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. Galatasaray bugünkü idmanın ardından Erzurum'a hareket edecek.
Yolculuk bugün
Galatasaray, BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50