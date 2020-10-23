Yolculuk bugün

Galatasaray, BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. Galatasaray bugünkü idmanın ardından Erzurum'a hareket edecek.