Kale düştü

Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Muslera'nın yokluğunda Okan Kocuk'a eldivenleri teslim etti. Ligde 9 maçta kaleyi koruyan Okan, hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Çıktığı 9 maçta kalesinde tam 18 gol gördü.

Okan'ın kötü performansının ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı takım, yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etti. Fatih Öztürk de son haftalarda yediği hatalı gollerle adeta eleştirilerin odağı haline geldi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Rangers, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında yediği hatalı gollerle teknik heyetin ve taraftarın tepkisini çeken Fatih Öztürk'ün yerine Okan Kocuk hazırlanıyor. Yarın deplasmanda oynayacakları Erzurumspor karşısında uzun bir aradan sonra kaleye Okan'ın geçmesi bekleniyor.