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'ye kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael , dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. da 29’luk ‘registayı’ 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Galatasaray Seri'ye kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Fatih Terim'in yaz döneminde istediği Jean-Michael , kulübünün bırakmamasından dolayı kadroya katılamamıştı. Fulham, geçen sezon kiraladığı 29 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle göndermeyi amaçlamış ancak talep edilen bedel kimse tarafından ödenmeyince kadroda kalmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, Fulham'ın lig maçları kadrosuna adı yazılan isimlerden olmamıştı. Kış transfer dönemine kadar lig maçlarında forma giyemeyecek Seri'nin ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

MENAJERİNE SÖYLEDİ

Seri'ye yıllık 2.8 milyon euro maaş ödeyen Fulham'ın bu bedelin en azından yarısından kurtulmak için oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Seri'nin de menajeri Franklin Mala'ya "'a dönmek istiyorum" dediği öğrenildi. Taylan ve Etebo ile orta sahada zorlanan Cimbom'un Seri'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. , F.Bahçe derbisi sonrası 'geriden oyun kuran' anlamını taşıyan 'regista' kelimesini kullanıp Seri'yi istediğini söylemişti.

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