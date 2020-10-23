Al Ittıhad Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Ajansspor'un haberine göre, Suudi ekibi Al Ittihad, Avrupa'ya dönmek isteyen golcü futbolcuları Wilfred Bony'nin yerine Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor.

Al Ittihad'ın Sportif Direktörü Ali Diab, bir radyoya verdiği demeçte Bony'nin takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu, alternatif ismin ise Falcao olduğunu açıkladı.

BONY'NİN YERİNE FALCAO!

Diab, yaptığı açıklamada ''Bony'nin durumu kafa karıştırıcı. En az onun kadar üst düzey bir forvet almak istiyoruz. Bu isimlerden biri Radamel Falcao olabilir'' dedi.

Galatasaray'ın geçen sezon yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer ettiği Falcao'nun 2022 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Bu sezon sarı-kırmızılı takım ile 5 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki oyuncu 4 gol kaydetti.

Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin de Kolombiyalı golcüyü istediği biliniyor.