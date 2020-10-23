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Al Ittıhad 'dan 'yu etmek istiyor!

'da ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızıılı takımdan aldığı yüksek maaşı tartışması konusu olan Kolombiyalı golcü için takımının devreye girebileceği belirtildi. Suudi Arabistan kulübünün sportif direktörü yaptığı açıklamada, Bony'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık, Falcao'yu listeye aldıklarını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 23:26
Al Ittıhad Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor!

'ın Kolombiyalı golcüsü 'ya sürpriz bir talip çıktı. Ajansspor'un haberine göre, Suudi ekibi , Avrupa'ya dönmek isteyen golcü futbolcuları Wilfred Bony'nin yerine Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu etmek istiyor.

Al Ittihad'ın Sportif Direktörü Ali Diab, bir radyoya verdiği demeçte Bony'nin takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu, alternatif ismin ise Falcao olduğunu açıkladı.

BONY'NİN YERİNE FALCAO!
Diab, yaptığı açıklamada ''Bony'nin durumu kafa karıştırıcı. En az onun kadar üst düzey bir forvet almak istiyoruz. Bu isimlerden biri Radamel Falcao olabilir'' dedi.

Galatasaray'ın geçen sezon yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer ettiği Falcao'nun 2022 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Bu sezon sarı-kırmızılı takım ile 5 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki oyuncu 4 gol kaydetti.

Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin de Kolombiyalı golcüyü istediği biliniyor.

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